Tumori: con diagnosi precoce cancro seno 90% guarisce, far ripartire controlli (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Oltre il 90% delle donne con tumore del seno, diagnosticato in fase precoce, guarisce. Merito degli esami di prevenzione che però, durante il lockdown causato dalla pandemia, hanno subito una serie di ritardi, per questo i controlli per le diagnosi precoci devono ripartire quanto prima. È l'obiettivo dell'undicesima edizione di 'Frecciarosa', progetto presentato oggi a Roma e promosso da IncontraDonna con il Gruppo Fs Italiane, col patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Salute e il sostegno dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e di Farmindustria. "Nel 2020, in Italia, sono state stimate quasi 55mila nuove diagnosi di tumore della mammella, la neoplasia in assoluto più frequente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Oltre il 90% delle donne con tumore del, diagnosticato in fase. Merito degli esami di prevenzione che però, durante il lockdown causato dalla pandemia, hanno subito una serie di ritardi, per questo iper leprecoci devonoquanto prima. È l'obiettivo dell'undicesima edizione di 'Frecciarosa', progetto presentato oggi a Roma e promosso da IncontraDonna con il Gruppo Fs Italiane, col patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Salute e il sostegno dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e di Farmindustria. "Nel 2020, in Italia, sono state stimate quasi 55mila nuovedi tumore della mammella, la neoplasia in assoluto più frequente ...

Advertising

MiC_Italia : #MiC e @komenitalia, L’Arte per la prevenzione e la ricerca. Presentazione @raceforthecure 2021, la maratona per so… - Fracal971 : RT @matteo_milan91: Stamattina era il turno degli juventini con chiesa leao, a pranzo il turno dei napoletani Insultato aspetto fisico, me… - komenitalia : RT @MiC_Italia: #MiC e @komenitalia, L’Arte per la prevenzione e la ricerca. Presentazione @raceforthecure 2021, la maratona per sostenere… - matteo_milan91 : Stamattina era il turno degli juventini con chiesa leao, a pranzo il turno dei napoletani Insultato aspetto fisico… - CinziaGuada : RT @pfizeritalia: Siamo da sempre in prima linea nella lotta contro i #tumori con l'impegno di migliorare la conoscenza scientifica, offrir… -