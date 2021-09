“Trovato morto la scorsa notte”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: “Ci hai fatto sognare per anni” (Di giovedì 30 settembre 2021) Lutto nel mondo del cinema: è morto Tommy Kirk, l’attore bambino di “Old Yeller e The Shaggy Dog”. L’uomo aveva 79 anni. La sua morte è stata annunciata dal suo amico e attore bambino Paul Petersen su Facebook, dove ha scritto: “Il mio vecchio amico, Tommy, è stato Trovato morto la scorsa notte. Ricorderete sicuramente la sua serie di film Disney; ‘Shaggy Dog. Ol’ Yeller’, ecc.”, ha scritto Petersen. “Tommy era molto riservato. Viveva da solo a Las Vegas, vicino alla sua amica… e co-protagonista di ‘Ol Yeller’, Bev Washburn: è stata lei a chiamarmi questa mattina”. Poi ancora Petersen racconta: “Tommy Kirk era gay e non aveva più contattati con la sua famiglia. Siamo noi la famiglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)nel mondo del: èTommy Kirk, l’bambino di “Old Yeller e The Shaggy Dog”. L’uomo aveva 79. La sua morte è stata annunciata dal suo amico ebambino Paul Petersen su Facebook, dove ha scritto: “Il mio vecchio amico, Tommy, è statola. Ricorderete sicuramente la sua serie di film Disney; ‘Shaggy Dog. Ol’ Yeller’, ecc.”, ha scritto Petersen. “Tommy era molto riservato. Viveva da solo a Las Vegas, vicino alla sua amica… e co-protagonista di ‘Ol Yeller’, Bev Washburn: è stata lei a chiamarmi questa mattina”. Poi ancora Petersen racconta: “Tommy Kirk era gay e non aveva più contattati con la sua famiglia. Siamo noi la famiglia ...

