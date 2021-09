Trovata morta vicino a Roma: il figlio indagato per omicidio (Di giovedì 30 settembre 2021) È indagato per omicidio il figlio della pensionata di 68 anni Trovata morta in casa martedì pomeriggio a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, vicino Roma. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato ascoltato alla presenza del pm. Gli investigatori hanno sequestrato il suo cellulare. Dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza risulterebbe essere l’ultimo ad aver visto la donna viva. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Il corpo è stato trovato nel bagno, a terra in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla testa. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Èperildella pensionata di 68 anniin casa martedì pomeriggio a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea,. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato ascoltato alla presenza del pm. Gli investigatori hanno sequestrato il suo cellulare. Dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza risulterebbe essere l’ultimo ad aver visto la donna viva. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Il corpo è stato trovato nel bagno, a terra in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla testa.

