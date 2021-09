Trono over: Ida e Marcello pronti al grande passo? | Ecco cosa sta accadendo (Di giovedì 30 settembre 2021) Al Trono over di Uomini e Donne una coppia sta facendo parlare di sè più delle altre ultimamente, ed è quella formata da Ida Platano e Marcello Messina. Staranno per uscire insieme dal dating show di Canale Cinque? ida-platano-Marcello-AltranotiziaNon c’è che dire, nonostante la recente discussione che ha visto la storia tra ida Platano e Marcello prende sempre più la forma di una love story ufficiale. Saranno pronti a vivere l’avventura dell’amore lontano dalle telecamere? Ida Platano e Marcello lasciano il Trono over? Ida Platano è una delle dame storiche del Trono over di Uomini e Donne. Ha avuto prima un filrt con Riccardo Guarnieri, che ha mantenuto per tanto tempo con il fiato ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Aldi Uomini e Donne una coppia sta facendo parlare di sè più delle altre ultimamente, ed è quella formata da Ida Platano eMessina. Staranno per uscire insieme dal dating show di Canale Cinque? ida-platano--AltranotiziaNon c’è che dire, nonostante la recente discussione che ha visto la storia tra ida Platano eprende sempre più la forma di una love story ufficiale. Sarannoa vivere l’avventura dell’amore lontano dalle telecamere? Ida Platano elasciano il? Ida Platano è una delle dame storiche deldi Uomini e Donne. Ha avuto prima un filrt con Riccardo Guarnieri, che ha mantenuto per tanto tempo con il fiato ...

