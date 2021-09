Trento, vietato l’abbattimento degli orsi bruni anche in caso di aggressione alle persone. Animalisti: “Sentenza storica” (Di giovedì 30 settembre 2021) Non è consentito l’abbattimento automatico degli orsi problematici, anche nel caso in cui abbiano aggredito delle persone, come previsto da una disposizione della Provincia Autonoma di Trento. Gli Animalisti vincono una importante battaglia davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel lungo braccio di ferro che li vede contrapposti alla maggioranza del leghista Maurizio Fugatti intervenuta per normare la possibilità di uccidere i plantigradi a seguito di attacchi, come è avvenuto in passato. Il ricorso era stato presentato da Wwf Italia e Lega nazionale difesa del cane, con gli avvocati Michele Pezone e Paolo Letrari. I giudici fissano un percorso graduale negli interventi per contenere l’aggressività di un orso e stabiliscono che nei casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Non è consentitoautomaticoproblematici,nelin cui abbiano aggredito delle, come previsto da una disposizione della Provincia Autonoma di. Glivincono una importante battaglia davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel lungo braccio di ferro che li vede contrapposti alla maggioranza del leghista Maurizio Fugatti intervenuta per normare la possibilità di uccidere i plantigradi a seguito di attacchi, come è avvenuto in passato. Il ricorso era stato presentato da Wwf Italia e Lega nazionale difesa del cane, con gli avvocati Michele Pezone e Paolo Letrari. I giudici fissano un percorso graduale negli interventi per contenere l’aggressività di un orso e stabiliscono che nei casi ...

