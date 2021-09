Tre reparti dell’ospedale Papa Giovanni tra i migliori al mondo: Cardiologia, Cardiochirurgia e Gastroenterologia al top (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo stabilisce Newsweek-Statista nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 che identifica e premia i migliori ospedali del mondo specializzati in dieci discipline mediche. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo stabilisce Newsweek-Statista nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 che identifica e premia iospedali delspecializzati in dieci discipline mediche.

