Transizione energetica, partnership Eni-Agenzia per le Rinnovabili (Di giovedì 30 settembre 2021) Eni e l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili hanno firmato un accordo triennale, per la promozione delle energie Rinnovabili e per accelerare la Transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L'intesa è stata sottoscritta dall'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

