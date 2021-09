Transizione energetica, accordo tra ENI e Agenzia Energie Rinnovabili (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Eni e l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) hanno firmato un accordo di partnership di durata triennale, per collaborare nella promozione delle Energie Rinnovabili e per accelerare la Transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26”.Secondo i termini dell’accordo, Eni e IRENA collaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull’accelerazione della Transizione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Eni e l’Internazionale per le(IRENA) hanno firmato undi partnership di durata triennale, per collaborare nella promozione dellee per accelerare la, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L’è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26”.Secondo i termini dell’, Eni e IRENA collaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull’accelerazione della...

Advertising

M5S_Camera : La transizione ecologica ed energetica è già una concreta realtà. A Pisticci, grazie al grande lavoro fatto sul t… - tirodisasso : È inutile fare scioperi globali per il clima se poi si pensa che l'unica soluzione siano le rinnovabili. Abbiamo bi… - LaNotifica : Transizione energetica, accordo tra ENI e Agenzia Energie Rinnovabili - italiaserait : Al via partnership Eni-Irena per accelerare transizione energetica - messina_oggi : Transizione energetica, accordo tra ENI e Agenzia Energie RinnovabiliMILANO (ITALPRESS) - Eni e l'Agenzia Internazi… -