Toyota al primo calo di produzione globale in agosto (Di giovedì 30 settembre 2021) Prima flessione in un anno per la produzione globale di Toyota, a causa delle ripercussioni provocate dalla pandemia da Covid - in prevalenza nella regione del Sudest asiatico, e la carenza dei semiconduttori per il settore automotive. In agosto l'output segna una flessione del 16,2% a poco meno di 531.500 unità, un dato che ha anticipato l'annuncio di una riduzione della produzione per i mesi di settembre e ottobre, ridimensionando così le prospettive di una accelerazione delle vendite per l'intero comparto delle quattro ruote, in particolare nei mercati chiave di Cina e Stati Uniti, dove si assiste a una ripresa della domanda. La casa auto numero uno al mondo ha già tagliato le stime sulla produzione di 300mila veicoli per l'intero anno fiscale, a 9 milioni di unità.I paesi del ... Leggi su huffingtonpost

