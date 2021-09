Totti segna il gol più “anziano” della Champions League – 30 settembre 2014 – VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Totti segna il gol più “anziano” della Champions League, contro il Manchester City – 30 settembre 2014 Il 30 settembre 2014 si ricorda uno dei tanti record collezionati in carriera da Francesco Totti. In questa data, l’ex capitano giallorosso, scese in campo in Champions League contro il Manchester City, segnando un gol destinato a fare la storia. La rete del Pupone lo rese infatti il marcatore più anziano della storia della Champions, a 38 anni. L’ex Roma superò Ryan Giggs, che aveva segnato a 37 anni e 9 mesi. Iscriviti alla newsletter "Almanacco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)il gol più “, contro il Manchester City – 30Il 30si ricorda uno dei tanti record collezionati in carriera da Francesco. In questa data, l’ex capitano giallorosso, scese in campo incontro il Manchester City,ndo un gol destinato a fare la storia. La rete del Pupone lo rese infatti il marcatore piùstoria, a 38 anni. L’ex Roma superò Ryan Giggs, che avevato a 37 anni e 9 mesi. Iscriviti alla newsletter "Almanacco ...

