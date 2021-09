Tottenham-Mura, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella seconda giornata della fase a gironi della Conference League il Tottenham ospita il Mura al Tottenham Hotspur Stadium. Le due squadre, inserite nel Girone G insieme a Rennes e Vitesse, non sono riuscite ad ottenere i tre punti nel match d’esordio. Gli Spurs hanno pareggiato per 2-2 contro il Rennes, regalando una partita spettacolare al pubblico francese. Gli sloveni sono invece stati battuti dal Vitesse con un secco 0-2, una brutta sconfitta casalinga che rischia di complicare i piani della squadra di Ante Simundza. Nessuna delle due squadre può perdere altro terreno, per non staccarsi ulteriormente dalla vetta. Match delicatissimo per Nuno Espirito Santo, allenatore degli inglesi, che si gioca tanto, anche in virtù degli ultimi deludenti risultati della squadra. Le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella seconda giornata della fase a gironi dellailospita ilalHotspur Stadium. Le due squadre, inserite nel Girone G insieme a Rennes e Vitesse, non sono riuscite ad ottenere i tre punti nel match d’esordio. Gli Spurs hanno pareggiato per 2-2 contro il Rennes, regalando una partita spettacolare al pubblico francese. Gli sloveni sono invece stati battuti dal Vitesse con un secco 0-2, una brutta sconfitta casalinga che rischia di complicare i piani della squadra di Ante Simundza. Nessuna delle due squadre può perdere altro terreno, per non staccarsi ulteriormente dalla vetta. Match delicatissimo per Nuno Espirito Santo, allenatore degli inglesi, che si gioca tanto, anche in virtù degli ultimi deludenti risultati della squadra. Le ultime da ...

