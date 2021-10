Torino vs Juventus (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gara valida per la settima giornata della Serie A 21/22. Un derby della Mole che dopo diversi anni potrebbe finalmente regalare grande spettacolo. Mai come quest’anno si preannuncia equilibrato: i granata stanno rinascendo grazie a Juric, i bianconeri sembrano in ripresa. L’eterna rivalità tra il Toro e la Zebra è pronta a tornare in campo. Torino vs Juventus si giocherà sabato 2 ottobre alle 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Come arrivano le squadre? Il Torino sta vivendo un buon momento. La formazione di Juric infatti ha stupito per intensità e anche proposta di gioco. Il pareggio rimediato contro il Venezia (1-1) è un risultato un po’ bugiardo. I granata infatti avrebbero ampiamente meritato i tre punti. La parte granata della Torino calcisitica può finalmente dormire sogni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gara valida per la settima giornata della Serie A 21/22. Un derby della Mole che dopo diversi anni potrebbe finalmente regalare grande spettacolo. Mai come quest’anno si preannuncia equilibrato: i granata stanno rinascendo grazie a Juric, i bianconeri sembrano in ripresa. L’eterna rivalità tra il Toro e la Zebra è pronta a tornare in campo.vssi giocherà sabato 2 ottobre alle 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande. Come arrivano le squadre? Ilsta vivendo un buon momento. La formazione di Juric infatti ha stupito per intensità e anche proposta di gioco. Il pareggio rimediato contro il Venezia (1-1) è un risultato un po’ bugiardo. I granata infatti avrebbero ampiamente meritato i tre punti. La parte granata dellacalcisitica può finalmente dormire sogni ...

