Torino, la situazione in casa granata in vista del derby

Prosegue la marcia di avvicinamento a Torino-Juventus, il cosiddetto derby della Mole, che andrà in scena sabato alle 18. Il club granata, tramite il proprio sito ufficiale, ha rilasciato un aggiornamento riguardo le condizioni della squadra di Juric. Di seguito la nota: "Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in vista del derby di sabato 2 ottobre (calcio d'inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico "Grande Torino"). Dopo l'analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale ha preso parte anche Izzo, in gruppo con i compagni. Differenziato per Ansaldi, Belotti e Zaza, terapie e programma personalizzato per Pjaca e Praet. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica". Foto: Twitter Torino

