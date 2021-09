“Titane” è il trionfo senza vergogna del mostruoso femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Palma d’Oro all’ultima edizione di Cannes,di Julia Ducournau ha letteralmente spaccato in due la critica come solo le grandi opere politiche sanno fare. La regista ha realizzato infatti un film che non passa di certo inosservato per la trama e i temi trattati in superficie, ma a un occhio più attento si spoglia della patina di confusione e grottesco per scavare più a fondo nella concezione del corpoe delle dinamiche famigliari. Psicanaliticamente e cinematograficamente parlando, la donna ha sempre rappresentato la privazione, un tema che apree che ritorna nella seconda parte: a mancare è infatti un rapporto tra padre e figli. La protagonista Alexia evita ed elimina consapevolmente il rapporto d’origine, e con esso il trauma: la placca che ha nella testa è il prodotto di un incidente causato dal ...