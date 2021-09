Tiago Pinto: «Roma danneggiata dagli ultimi arbitraggi. Rinnovo Pellegrini? Non è il momento di parlarne» (Di giovedì 30 settembre 2021) Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-Roma: le sue parole Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-Roma. Le sue parole. Rinnovo Pellegrini – «Sul Rinnovo di Lorenzo dico quello che ho sempre detto: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League». DERBY – «E’ importante da dire che la Roma non si nasconde sui risultati. Se vinciamo, pareggiamo, o perdiamo la prima cosa che dobbiamo fare è capire ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021), direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-: le sue parole, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-. Le sue parole.– «Suldi Lorenzo dico quello che ho sempre detto: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo ildi, pensiamo solo alla Conference League». DERBY – «E’ importante da dire che lanon si nasconde sui risultati. Se vinciamo, pareggiamo, o perdiamo la prima cosa che dobbiamo fare è capire ...

Advertising

angelomangiante : Pellegrini titolare e Tiago Pinto sul suo rinnovo (e non solo...) live a @SkySport nel prepartita. Aggiornamenti e… - serieAnews_com : ????? #TiagoPinto su #Spinazzola: 'Non vediamo l'ora di riaverlo con noi, ma deve recuperare senza pressioni' - roma_magazine : ROMA - Tiago Pinto: 'Rinnovo Pellegrini? Noi e lui abbiamo la stessa volontà, ma ne parleremo in futuro' - sportface2016 : #ConferenceLeague, Tiago #Pinto prima di #ZoryaRoma: 'Rinnovo #Pellegrini? La nostra voglia e la sua è la stessa' - PagineRomaniste : #TiagoPinto: 'In due gare cosi vicine ci sono stati criteri arbitrali diversi e la Roma è stata danneggiata'… -