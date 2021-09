Tiago Pinto: “Rinnovo Pellegrini? Ripeto quanto già detto. Vogliamo andare avanti insieme” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con lo Zorya in Conference League. Ecco la sua risposta alla domanda sul Rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini: “Sul Rinnovo di Lorenzo dico quello che ho sempre detto: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League”. Foto: sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021), general manager della Roma, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con lo Zorya in Conference League. Ecco la sua risposta alla domanda suldel contratto di Lorenzo: “Suldi Lorenzo dico quello che ho sempre: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League”. Foto: sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

