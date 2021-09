“The Queen” Helen Mirren, la riflessione sul ruolo delle donne nel cinema (Di giovedì 30 settembre 2021) La regina del cinema britannico e premio Oscar Helen Mirren è stata premiata al Bari International Film Festival. Ad accoglierla l’amico Luca Medici, in arte Checco Zalone. Dal cinema e alle questioni di genere e di razza, fino ad arrivare alla sua grande passione per la Puglia e per la cucina pugliese. Helen Mirren, The Queen, ha ricevuto il premio “Federico Fellini Platinum Award for cinematic Excellence” al Bari International Film Festival, sul palco del teatro Petruzzelli. Ieri, su quello stesso palco è stata la protagonista di una masterclass insieme a Paolo Virzì. Il 28 settembre, quando ha ricevuto il premio, Helen Mirren è stata accolta da Checco Zalone, che qualche mese fa l’ha coinvolta nel video della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) La regina delbritannico e premio Oscarè stata premiata al Bari International Film Festival. Ad accoglierla l’amico Luca Medici, in arte Checco Zalone. Dale alle questioni di genere e di razza, fino ad arrivare alla sua grande passione per la Puglia e per la cucina pugliese., The, ha ricevuto il premio “Federico Fellini Platinum Award fortic Excellence” al Bari International Film Festival, sul palco del teatro Petruzzelli. Ieri, su quello stesso palco è stata la protagonista di una masterclass insieme a Paolo Virzì. Il 28 settembre, quando ha ricevuto il premio,è stata accolta da Checco Zalone, che qualche mese fa l’ha coinvolta nel video della ...

