The Book of Boba Fett, la nuova serie Star Wars ha una data di debutto (Di giovedì 30 settembre 2021) La galassia di Star Wars continua ad espandersi con nuovi titoli seriali. Molto atteso, in particolare, The Book of Boba Fett, spin-off di The Mandalorian anticipato proprio in una scena post-credits alla fine della seconda stagione delle avventure del Mandaloriano e di Baby Yoda. In queste ore è arrivata la novità tanto attesa dai fan: la nuova serie debutterà il prossimo 29 dicembre in esclusiva su Disney+. La key art ufficiale svelata assieme all'annuncio della data vede il protagonista Boba Fett, il mitico mercenario introdotto per la prima volta ne L'impero colpisce ancora (e ancora prima nel mitologico speciale natalizio del 1978), sedere su un trono: proprio nella scena post-credits l'avevamo visto infatti ...

