The Batman, Robert Pattinson: "Al DC Fandome vedrete Bruce Wayne e Catwoman in una luce diversa" (Di giovedì 30 settembre 2021) Robert Pattinson anticipa sorprese in arrivo per i fan di The Batman che seguiranno il DC Fandome, dove verrà mostrato materiale video del cinecomic in esclusiva. Robert Pattinson ha anticipato sorprese in arrivo per i fan di Batman e Catwoman nel materiale video di The Batman che verrà mostrato in anteprima al DC Fandome, suggerendo che il pubblico vedrà il suo Bruce Wayne e la Catwoman di Zoë Kravitz in una luce diversa. Intervistato sul red carpet dell'inaugurazione dell'Academy Museum, Robert Pattinson ha dichiarato a Variety: "Io e Zoë Kravitz abbiamo fatto delle cose. Sarà divertente scoprirlo. Ci ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)anticipa sorprese in arrivo per i fan di Theche seguiranno il DC, dove verrà mostrato materiale video del cinecomic in esclusiva.ha anticipato sorprese in arrivo per i fan dinel materiale video di Theche verrà mostrato in anteprima al DC, suggerendo che il pubblico vedrà il suoe ladi Zoë Kravitz in una. Intervistato sul red carpet dell'inaugurazione dell'Academy Museum,ha dichiarato a Variety: "Io e Zoë Kravitz abbiamo fatto delle cose. Sarà divertente scoprirlo. Ci ...

Advertising

badtasteit : #TheBatman #RobertPattinson promette un sacco di sorprese al Dc FanDome - BananaCaik : @nintendofac Lego Batman 2 on the psvita - cinepheli : Ma perché continuano a vestirlo con taglie in più per nascondere l'allenamento per the Batman???? - _ComicsUniverse : La post-produzione di #TheBatman è entrata nel vivo e, mentre #MattReeves sta partecipando al montaggio,… - _ComicsUniverse : È trapelata online una nuova foto dal set di #TheBatman, che mostra un tenebroso Bruce Wayne interpretato da… -