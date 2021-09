Texprint | il Tribunale impone il reintegro del primo lavoratore licenziato | la festa degli operai davanti alla stamperia di Prato – Video

(Di giovedì 30 settembre 2021) Festeggiano fino a notte fonda,ai cancelli delladel Macrolotto di, glidell’azienda in sciopero da fine gennaio per chiedere il rispetto del contratto nazionale. È arrivata la prima sentenza deldel Lavoro: “Licenziamento illegittimo”. Ildei 18licenziati a seguito dell’iscrizione al sindacato dovrà essere reintegrato a tempo indeterminato dall’azienda tessile. La vertenza ha inizio nel gennaio scorso, quando 30 lavoratori sui circa 70 dipendenti dellatessile raccolgono prove di quello che ritengono essere il loro sfruttamento e decidono di iscriversi al Si.Cobas, sindacato che nella zona del Macrolotto diaveva vinto vertenze simili ...

Per Potere al Popolo, 'la vittoria indei lavoratori, mostra in maniera schiacciante da che parte stia il torto e da che parte la ragione. Tutte le accuse direttamente espresse ...I lavoratori dellahanno vinto. Ildel Lavoro di Prato ha deciso sul primo ricorso di urgenza presentato: il licenziamento è illegittimo. Il lavoratore dovrà essere reintegrato sul posto di lavoro con ...Texprint Prato, per tribunale licenziamento illegittimo. Si Cobas: ‘Accolto il ricorso d’urgenza di un lavoratore. Dovrà essere reintegrato’. Il tribunale del lavoro, accogliendo un ricorso d’urgenza ...Texprint di Prato, primo operaio reintegrato. Il tribunale condanna l'azienda annullando il licenziamento. Il Si Cobas: risultato della lotta ...