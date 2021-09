Testo di Tu Me di Ornella Vanoni con Virginia Raffaele | il nuovo singolo dopo Toy Boy

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tu/Me diha un’ospite d’eccezione: quellache negli anni abbiamo visto imitare la cantante milanese in tutti i suoi gesti, anche nella camminata e soprattutto nella voce. Oggi le due artiste sono un’unica cosa, o quasi, in questofeaturing di successola divertente Toy Boy pubblicata insieme a Colapesce e Dimartino. Tu/Me diA questo girooffre ancora una volta una bossa nova elegante e spensierata, quasi sulla stessa linea di Toy Boy duettando conche snocciola calchi linguistici dal portoghese e doti canore che già conoscevamo. Tu/Me ...

IL NUOVO SINGOLO Giovedì 30 settembre esce sulle piattaforme digitali Tu/Me con Virginia Raffaele, brano composto da Fabio Ilacqua che ne firma ilinsieme anell'album UNICA. Il singolo ...Così prende avvio 'Merliot' diCastellano (illustrazioni di Vincenzo Sanapo), nuova ... è accompagnato da una lettura teatrale, scandita per capitoli, per permettere la fruizione delsia ...Ornella Vanoni non si risparmia mai. Reduce dal successo al Festival del Cinema di Venezia dove ha presentato il docufilm biografico 'Senza Fine' realizzato dalla regista Elisa Fuksas, l’artista annun ...Uscirà il 19 novembre "Unica Celebration “Limited” Edition 2022" un box set di Ornella Vanoni, in vari formati con inediti e materiali da collezione, audio, foto e video.