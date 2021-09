Tessile, moda e accessori: bonus rimanenze, gli ATECO ammessi (Di giovedì 30 settembre 2021) Si tratta del DM del 27 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021. In realtà, è necessario ancora un altro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per stabilire ... Leggi su pmi (Di giovedì 30 settembre 2021) Si tratta del DM del 27 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021. In realtà, è necessario ancora un altro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per stabilire ...

Advertising

LavoroFisco : Anche la moda e il settore tessile accedono al credito d’imposta - fisco24_info : Anche la moda e il settore tessile accedono al credito d’imposta: Si tratta del bonus previsto dall’articolo 48-bis… - consumatorirt : RT @arpatoscana: Settore #tessile e #moda: sostenibilità ambientale o #greenwashing? Secondo l'indice di sostenibilità (BoF), non c'è ancor… - statodelsud : In Gazzetta Ufficiale il decreto sul credito d’imposta per il settore tessile e della moda - Pino__Merola : In Gazzetta Ufficiale il decreto sul credito d’imposta per il settore tessile e della moda -