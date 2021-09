Terrorismo | arrestato Arnoud van Doorn l' uomo che ha messo nel mirino Mark Rutte

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il servizio di sicurezza del primo ministro olandeseha confermato nelle scorse ore chevan, il leader del "Partito dell'Unità", è statodomenica con l'accusa di coinvolgimento in un complotto per assassinare il premier dei Paesi Bassi. Non è ancora chiaro chi volesse ucciderese una banda di narcotrafficanti o degli estremisti islamici, tuttavia, la minaccia è ritenuta seria tanto che il premier olandese è da qualche giorno protetto da una scorta rafforzata. La scorta diè stata recentemente aumentata mentre fino a qualche tempo fa il Primo ministro camminava o andava in bicicletta senza alcuna protezione - a causa delle minacce che ha ricevuto dalla criminalità organizzata e dopo l'omicidio nel ...