Terremoto sulle sorelle Selassié: non sono principesse e il padre… (Di giovedì 30 settembre 2021) L'indiscrezione pubblicata dal settimanale "Oggi" rischia di scatenare un vero e proprio Terremoto sulla sesta edizione del Grande Fratello VIP. Come riportato sulla nota testata, infatti, le tre sorelle Selassié non discenderebbero affatto dall'imperatore etiope. Pertanto, le ragazze – che partecipano al reality show come concorrente unico – non sarebbero delle principesse, come le chiama il conduttore Alfonso Signorini fin dalla prima puntata del GF Vip 6. "Oggi" ha indagato sulle vite private delle tre, scoprendo che non sono nipoti dell'ultimo imperatore d'Etiopia, Hailé Selassie, come invece hanno sostenuto le giovani fin dall'inizio. Il papà di Clarissa, Jessica e Lulù, ovvero Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, si chiamerebbe in realtà Giulio Bissiri e non ...

