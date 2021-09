Tennis | Martina Navratilova | “Sebastian Korda vincerà uno Slam | è solo questione di tempo”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Attenzione a. Ilta americano si sta ritagliando un ruolo di non poco conto nel circuito ATP, avendo messo in mostra uncompleto un po’ su tutte le superfici, dotato di grandi colpi sul cemento, ma capace di imporsi sulla terra rossa di Parma nel torneo ATP 250. Un giocatore dunque con un bagaglio tecnico notevole. A rafforzare questo concetto è stata, che si è pronunciata in maniera molto positiva nei confronti dei figlio di Petr, attualmente n.42 del mondo: “Èunadiun titolo Major.è un giocatore completo, è un ragazzo con la testa sulle spalle. La prima volta che l’ho visto giocare mi ha ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis Secondo Martina Navratilova sarà Sebastian Korda il giocatore che permetterà agli USA di interrompere il di… - alItayweII : tutti su tiktok odiano il nome martina perché siamo troppo iconiche visto che ci chiamiamo come la vincitrice più g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Martina

OA Sport

... in collaborazione con il comitato regionale della Federazione ItalianaTavolo. Da tutti i ...arrivati nella Under 17 maschile grazie ad Alexander Evans e nella Under 17 femminile con...... in collaborazione con il comitato regionale della Federazione ItalianaTavolo. Da tutti i ...arrivati nella Under 17 maschile grazie ad Alexander Evans e nella Under 17 femminile con...Martina Navratilova, una delle tenniste più forti che siano mai esistite, sta seguendo molto da vicino il percorso di crescita di Sebastian Korda: secondo l'ex numero 1 del mondo, il giovane statunite ...Il centro tennis di Tolentino nel fine settimana ha fatto da scenario alle finali nazionali del campionato a squadre under 12 femminile, con l’assegnazione del titolo italiano. Questo è andato alla sq ...