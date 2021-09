Tennis, guai per il brasiliano Thiago Seyboth Wild: l’ex moglie lo accusa di violenza fisica e psicologica (Di giovedì 30 settembre 2021) guai in vista per il giovane Tennista brasiliano Thiago Seyboth Wild, attualmente sotto la lente d’ingrandimento della polizia di Rio de Janeiro. Il talento carioca, infatti, è stato pesantemente accusato dall’ex moglie Thayane Lima ai microfoni del portale sudamericano Universo Online. L’influencer non si è risparmiata nei confronti di Wild, che adesso dovrà rispondere di violenza sia fisica sia psicologica nei confronti della donna. Ecco le sue dichiarazioni: “Senza che me ne rendessi conto mi ha fatto cambiare tutta la mia vita. Non potevo avere alcuna scollatura e non potevo neppure andare in spiaggia indossando un bikini. Voleva cambiare tutto di me, dalle mie ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)in vista per il giovaneta, attualmente sotto la lente d’ingrandimento della polizia di Rio de Janeiro. Il talento carioca, infatti, è stato pesantementeto dalThayane Lima ai microfoni del portale sudamericano Universo Online. L’influencer non si è risparmiata nei confronti di, che adesso dovrà rispondere disiasianei confronti della donna. Ecco le sue dichiarazioni: “Senza che me ne rendessi conto mi ha fatto cambiare tutta la mia vita. Non potevo avere alcuna scollatura e non potevo neppure andare in spiaggia indossando un bikini. Voleva cambiare tutto di me, dalle mie ...

