Tempesta d’amore, anticipazioni 1° ottobre: il rifiuto di Selina (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che venerdì 1° ottobre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 1° ottobre Christoph inviterà Selina a cena. Lei, all’inizio, sarà piacevolmente colpita, poi però rifiuterà l’invito. La donna non è a conoscenza che il Saalfeld vuole dirle di diventare sua moglie. Maja sarà delusa del fatto che Cornelius non gli abbia ancora riconosciuto il sacrificio che lei ha fatto per salvargli la vita. Amareggiata, deciderà di raccontare la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 1°2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.1°Christoph inviteràa cena. Lei, all’inizio, sarà piacevolmente colpita, poi però rifiuterà l’invito. La donna non è a conoscenza che il Saalfeld vuole dirle di diventare sua moglie. Maja sarà delusa del fatto che Cornelius non gli abbia ancora riconosciuto il sacrificio che lei ha fatto per salvargli la vita. Amareggiata, deciderà di raccontare la ...

