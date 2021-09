Tatum e Brown | le colonne dei nuovi Celtics | ' Così ci prendiamo Boston'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Dopo la rivoluzione estiva Boston riparte da due certezze, Jaysone Jaylen. Una offseason decisamente movimentata che ha prodotto drastici cambi di direzione. Arrivata al capolinea l'era Ainge, i Celtics hanno optato per il sorprendente passaggio di ...Coach Udoka ha un roster arroccato attorno a Jaysone Jaylen, ma dietro di loro le certezze sono tutte da trovare. A Est questa versione di Boston pare comunque da playoff, ma questo 2021 ...I due All-Star dovranno guidare il nuovo corso di Boston, con Udoka in panchina e Brad Stevens dietro la scrivania ...Finora, durante l'offseason NBA 2021, cinque giocatori hanno firmato estensioni contrattuali tra i rookie. Di quei cinque, solo Robert Williams ha firmato per meno ...