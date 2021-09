Tamponi antigenici rapidi: solo le farmacie aderenti al protocollo Figliuolo (Di giovedì 30 settembre 2021) “Da oggi, giovedì 30 settembre, i Tamponi antigenici rapidi vengono eseguiti solo dalle farmacie aderenti al protocollo predisposto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 d’intesa col ministero della Salute e i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e farmacieUnite”. Lo comunica in una nota l’assessorato al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, a seguito al d.l. 127 del 21 settembre 2021 sulle novità relative alla gestione dei Tamponi antigenici rapidi da parte delle farmacie in base al ‘protocollo Figliuolo’. In Lombardia a ieri (mercoledì) le farmacie che hanno aderito sono 1.320 sulle 2.003 totali. Le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) “Da oggi, giovedì 30 settembre, ivengono eseguitidallealpredisposto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 d’intesa col ministero della Salute e i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. eUnite”. Lo comunica in una nota l’assessorato al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, a seguito al d.l. 127 del 21 settembre 2021 sulle novità relative alla gestione deida parte dellein base al ‘’. In Lombardia a ieri (mercoledì) leche hanno aderito sono 1.320 sulle 2.003 totali. Le ...

