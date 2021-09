Advertising

AretimPolitics : Talebani, conseguenze se #Usa continuano operazioni droni #Afghanistan - CatelliRossella : Talebani, conseguenze se Usa continuano operazioni droni - Nord America - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Talebani, conseguenze se Usa continuano operazioni droni: (ANSA) - ROMA, 30 SET - I Talebani hanno… - Piergiulio58 : Talebani, conseguenze se Usa continuano operazioni droni - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Talebani, conseguenze se Usa continuano operazioni droni -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani conseguenze

... e che se i voli dei droni continueranno ci saranno "": lo afferma una nota su Twitter ...si legge - hanno violato tutte le leggi internazionali e i loro stessi impegni dichiarati ai...hanno avvertito gli Stati Uniti che ci saranno "negative" se non metteranno fine alle operazioni con i droni in Afghanistan. In una nota, ripresa da Al Jazeera, il movimento degli ...La nota degli “studenti del Corano” rilanciata da Al Jazeera: “Gli americani violano l’accordo di Doha”. Il 12 ottobre il G20 sull’Afghanistan ...In una nota, ripresa da Al Jazeera, il movimento degli studenti coranici ha sottolineato che le operazioni con droni da parte degli Usa «hanno violato il diritto internazionale così come gli impegni p ...