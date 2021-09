Taglio della quarantena per gli studenti vaccinati: ridurla (a 4 giorni) o eliminarla. In arrivo provvedimento (Di giovedì 30 settembre 2021) Nessuna quarantena per i compagni dell'alunno positivo al coronavirus se sono vaccinati e hanno il tampone negativo, oppure un periodo di isolamento comunque inferiore agli attuali 7 giorni (4-5 giorni). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Nessunaper i compagni dell'alunno positivo al coronavirus se sonoe hanno il tampone negativo, oppure un periodo di isolamento comunque inferiore agli attuali 7(4-5). L'articolo .

Advertising

Greenpeace_ITA : Il taglio sistematico della coda è la norma negli allevamenti di suini italiani. @MinisteroSalute @Mipaaf_… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, taglio della quarantena per gli studenti: non sara' piu' di 7 giorni, Regioni e Iss pensano di toglierla del tutto… - paologabi : RT @repubblica: Scuola, taglio della quarantena per gli studenti vaccinati [di Michele Bocci] - ElVengadorDelF5 : RT @repubblica: Scuola, taglio della quarantena per gli studenti vaccinati [di Michele Bocci] - Chiedoperunami4 : RT @ToMattia: @francescocosta Come procede con il taglio della siepe? Chiedo per un amico. -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio della Scuola, taglio della quarantena per gli studenti vaccinati Nessuna quarantena per i compagni dell'alunno positivo al coronavirus se sono vaccinati e hanno il tampone negativo, oppure un periodo di isolamento comunque inferiore agli attuali 7 giorni. E' l'...

Genova, hashish e cocaina nascosti in casa: nei guai un genovese e un albanese Gli agenti della polizia di Genova hanno arrestato per spaccio un 40enne albanese e un 36enne genovese. Da ... Sono stati poi trovati 2.390 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione ...

Scuola, taglio della quarantena per gli studenti vaccinati La Repubblica Legambiente: dall’Italia 34,6 mld per i sussidi ambientalmente dannosi L’Italia continua a incentivare i sussidi ambientalmente dannosi a scapito del Pianeta, sostiene Legambiente in un report ...

Ultime formalità per elezione del Sindaco e consiglio castiglionese Castiglione della Pescaia: Tutto è pronto, gli uffici del Comune di Castiglione della Pescaia hanno predisposto quanto di competenza per la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, quando dalle urne usci ...

Nessuna quarantena per i compagni dell'alunno positivo al coronavirus se sono vaccinati e hanno il tampone negativo, oppure un periodo di isolamento comunque inferiore agli attuali 7 giorni. E' l'...Gli agentipolizia di Genova hanno arrestato per spaccio un 40enne albanese e un 36enne genovese. Da ... Sono stati poi trovati 2.390 euro in banconote di varioe un bilancino di precisione ...L’Italia continua a incentivare i sussidi ambientalmente dannosi a scapito del Pianeta, sostiene Legambiente in un report ...Castiglione della Pescaia: Tutto è pronto, gli uffici del Comune di Castiglione della Pescaia hanno predisposto quanto di competenza per la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, quando dalle urne usci ...