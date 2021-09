“Tachipirina pericolosa per malati di Covid”: lo studio che boccia la ricetta Speranza (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – Il ministero della Salute è sempre stato categorico: l’unica cura domiciliare efficace contro il Covid-19 è «Tachipirina e vigile attesa». E chi vi dice il contrario è un ciarlatano. Peccato, però, che non sia affatto così. A meno che, beninteso, non si voglia dare dei «ciarlatani» anche ai membri del comitato scientifico del Journal of medical virology, che hanno licenziato la pubblicazione di uno studio che sa molto di ennesima doccia fredda per Roberto Speranza e per la sua ricetta a base di «Tachipirina e vigile attesa». A rischio soprattutto gli anziani Lo studio in questione è stato realizzato da un gruppo di ricercatoriattivi presso diversi atenei italiani. Il gruppo è stato coordinato dal neurochirurgo Sergio Pandolfi e da Giovanni Ricevuti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – Il ministero della Salute è sempre stato categorico: l’unica cura domiciliare efficace contro il-19 è «e vigile attesa». E chi vi dice il contrario è un ciarlatano. Peccato, però, che non sia affatto così. A meno che, beninteso, non si voglia dare dei «ciarlatani» anche ai membri del comitato scientifico del Journal of medical virology, che hanno licenziato la pubblicazione di unoche sa molto di ennesima doccia fredda per Robertoe per la suaa base di «e vigile attesa». A rischio soprattutto gli anziani Loin questione è stato realizzato da un gruppo di ricercatoriattivi presso diversi atenei italiani. Il gruppo è stato coordinato dal neurochirurgo Sergio Pandolfi e da Giovanni Ricevuti ...

