Sussidi ambientali dannosi, l'Italia spende quasi 35 miliardi all'anno: dalle trivellazioni alle centrali a carbone, per Legambiente più della metà sono eliminabili entro il 2025

Sussidi per le trivellazioni, fondi per la ricerca di gas, carbone e petrolio, agevolazioni fiscali per le auto aziendali, ma anche il diverso trattamento fiscale tra benzina, gasolio, gpl e metano, le concessioni balneari, i canoni bassi per l'estrazione di materie prime e l'imbottigliamento di acqua. E poi ci sono il Capacity Market per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas. Dei 34,6 miliardi di euro spesi ogni anno in Italia per i Sussidi ambientalmente dannosi (sad), per Legambiente ammonta a 18,3 miliardi il valore di quelli eliminabili entro il 2025 perché legati a voci di Sussidi "che non hanno più senso di esistere".

