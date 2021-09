Supplenze ATA, si può lasciare contratto Covid per uno ex Lsu al 30 giugno (Di giovedì 30 settembre 2021) Supplenze Covid e Supplenze ex Lsu: fra le varie tipologie di Supplenze ATA di questo anno scolastico rientrano anche queste due. I contratti Covid fino al 30 dicembre 2021, i contratti ex Lsu fino al 30 giugno 2022 con clausola risolutiva: si può lasciare un incarico Covid per una supplenza su posti residuati ex Lsu? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021)ex Lsu: fra le varie tipologie diATA di questo anno scolastico rientrano anche queste due. I contrattifino al 30 dicembre 2021, i contratti ex Lsu fino al 302022 con clausola risolutiva: si puòun incaricoper una supplenza su posti residuati ex Lsu? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze ATA, si può lasciare contratto Covid per uno ex Lsu al 30 giugno - orizzontescuola : ATA: abbandonare la supplenza significa perdere tutti gli incarichi per questo anno scolastico - AniefTorino : Anief su Miur Istruzione - Supplenze docenti e Ata: come ottenere l’accredito immediato degli stipendi arretrati - ProDocente : Supplenze ATA: è sempre possibile lasciare una breve per una annuale - orizzontescuola : Supplenze ATA: è sempre possibile lasciare una breve per una annuale -