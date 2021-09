Superenalotto | la fortuna bacia ancora Roma | centrato un ‘5 Stella’ da 899 502 euro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 settembre 2021)– Nessun '6' nell'appuntamento con ildi Martedì 28 Settembre, ma centrati 5 '5' da 35.980,09e 6 '4da 39.910,00. E' statoun '5da 899.502,25presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via Gaetano Casati 7 tramite Gioco Da Tastiera. Il jackpot – riporta Agimeg – per il prossimo concorso della settimana è pari a 88,2 milioni di, davanti ai 10 milioni dell'jackpot e dietro ai 163 milioni dell'millions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e Mega Millions, che mettono sul piatto rispettivamente 570 e 34 milioni di dollari.