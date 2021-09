Superbonus 110 | c' è la proroga al 2023 nella Legge di Bilancio | tutte le novità

Advertising

carlosibilia : Le misure del Governo di @GiuseppeConteIT proseguono: il superbonus 110% è confermato. Lo prevede la Nota di aggior… - micillom5s : Accolgo con entusiasmo la notizia della proroga del Superbonus 110% Ciò conferma il successo della misura che sta a… - FedericoDinca : Si va verso il prolungamento di Superbonus 110%, Transizione 4.0 e il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia… - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 PROROGA 2023 ultime notizie nella bozza della NADEF ?? #DaniloTorresi #Geometra… - forza_italia : RT @GruppoFISenato: 'La proroga del #Superbonus 110% al 2023 dimostra che il governo sta andando nella giusta direzione, indicata da @forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110

L'edilizia sta per vedere un nuovo impulso occupazionale, grazie al% e ai fondi del PNRR: questa spinta deve tradursi in occupazione di qualità e non in un'escalation di infortuni e ...'Non solo il governo prorogherà fino al 2023 il% con una manovra da 25 miliardi come abbiamo sempre chiesto al presidente Draghi: è finalmente pronto il decreto attuativo del bonus ...Era auspicata ed ora l'ufficialità. Dopo il successo di questi mesi, ecco gli stanziamenti delle nuove risorse per la proroga superbonus 110% ...Ottima notizie per gli italiani. Il SUPERBONUS 110% è stato prorogato fino al 2023 E’ arrivata una buona notizia a favore degli italiani che vogliono puntare, a costo zero, a r ...