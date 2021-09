Sulle bollette come sui vaccini. Pronto piano Von der Leyen contro i rincari (Di giovedì 30 settembre 2021) Alcune fonti europee lo chiamano proprio il ‘whatever it takes’ dell’energia per dare l’idea che l’Unione Europea vuole fare di tutto per fronteggiare il ‘caro bollette’. C’è voglia di successi a Bruxelles, dopo quelli messi a segno con il Next Generation Eu e il coordinamento della campagna vaccinale anti-covid. E allora, siccome i rincari dei prezzi dell’energia è roba che colpisce ogni Stato europeo e i consensi elettorali di ogni leader europeo, si può fare. È questo il clima ai nastri di partenza della nuova ‘avventura’. La prossima settimana la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà la sua proposta, dopo averla illustrata ai capi di Stato e di governo al vertice informale in Slovenia il 5 e 6 ottobre. L’idea è di costruire un coordinamento europeo di stock di energia che metta i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Alcune fonti europee lo chiamano proprio il ‘whatever it takes’ dell’energia per dare l’idea che l’Unione Europea vuole fare di tutto per fronteggiare il ‘caro’. C’è voglia di successi a Bruxelles, dopo quelli messi a segno con il Next Generation Eu e il coordinamento della campagna vaccinale anti-covid. E allora, sicdei prezzi dell’energia è roba che colpisce ogni Stato europeo e i consensi elettorali di ogni leader europeo, si può fare. È questo il clima ai nastri di partenza della nuova ‘avventura’. La prossima settimana la presidente della Commissione Europea Ursula von derpresenterà la sua proposta, dopo averla illustrata ai capi di Stato e di governo al vertice informale in Slovenia il 5 e 6 ottobre. L’idea è di costruire un coordinamento europeo di stock di energia che metta i ...

Advertising

matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - sostrafficomil1 : RT @elio_zamon: E continua la protesta (che non esiste) dei #camionisti ed in generale degli #automobilisti sulle strade italiane. Facciamo… - cavalierepadano : Sommessamente Dopo l’IVA sulle accise di Visco non mi stupisco più di nulla. Ma contro le bolle speculative sulle b… - Massi_Dubai : RT @DelmastroAndrea: Dopo i rincari sulle bollette i “migliori” sono pronti ad aumentare anche le tasse sugli immobili. Che vergogna! Vigil… - icittadini : Rincari sulle bollette: doppio effetto negativo -