Studenti con cittadinanza non italiana, sono il 10% della popolazione studentesca. Tutti i dati (Di giovedì 30 settembre 2021) sono disponibili, da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi alle studentesse e agli Studenti con cittadinanza non italiana che fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021)disponibili, da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, irelativi alle studentesse e agliconnonche fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Con Luca Bernardo e la squadra del centrodestra questa Città può e deve essere la vera Milano: un'opportunità di vi… - carlomazzone : RT @EnzaKap: “Protagonismo degli studenti”. Dai progetti nati al Lucarelli (Esport Linker e LandIn) alla realizzazione dei propri sogni gra… - ddragonfIy : Scuole talmente sicure che vicino a dove abito degli studenti faranno qualche giorno in dad perché è crollato parte… - ProDocente : Studenti con cittadinanza non italiana, sono il 10% della popolazione studentesca. Tutti i dati - snoopyleft : RT @maurovanetti: La #PreCOP26 inizia con le manganellate agli studenti. Domani andrò a Milano al corteo che parte alle 9:30 in largo Cairo… -