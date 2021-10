«Strage di Viareggio, nel nuovo processo non ci siano sconti» (Di giovedì 30 settembre 2021) L’inizio dell’autunno è per Marco Piagentini la ‘fine del letargo’. Periodo che per lui coincide con l’estate e con le lunghe giornate piene di sole, assolutamente inconciliabile con la sua pelle. A più di dodici anni di distanza dalla Strage di Viareggio la sua vita si sta ricostruendo di cose belle, senza che però le cicatrici smettano di far male, non solo fisicamente. L’ULTIMO DOLORE glielo ha provocato la sentenza della Corte di Cassazione a gennaio. La lettura delle motivazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) L’inizio dell’autunno è per Marco Piagentini la ‘fine del letargo’. Periodo che per lui coincide con l’estate e con le lunghe giornate piene di sole, assolutamente inconciliabile con la sua pelle. A più di dodici anni di distanza dalladila sua vita si sta ricostruendo di cose belle, senza che però le cicatrici smettano di far male, non solo fisicamente. L’ULTIMO DOLORE glielo ha provocato la sentenza della Corte di Cassazione a gennaio. La lettura delle motivazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AdraniRoberto : Questo è il paese dove per la strage di Viareggio costata 32 morti e 17 feriti gravi non c'è alcuna condanna e addi… - MostroJoe : @Moonlightshad1 Vi ricordo anche le prescrizioni per la strage di Viareggio: 32 morti senza giustizia. - RFHomer : @fanpage @NFratoianni Quando la danno la condanna per strage o altro, per Viareggio mi pare niente e ora il mottaro… - abesibe : RT @mariocipriani1: @ppiersante Per curiosità Ma ai Benetton per il ponte Morandi quanto hanno dato? E a quelli delle FS per la strage di v… - mariocipriani1 : @ppiersante Per curiosità Ma ai Benetton per il ponte Morandi quanto hanno dato? E a quelli delle FS per la strage… -