Strade sporche residenti infuriati a Pastena (Di giovedì 30 settembre 2021) Continuano le segnalazioni da parte dei residenti, soprattutto della zona orientale di Salerno, che lamentano l'assenza degli operatori ecologici. Segnalazioni nelle quali, come mostrano le foto, si mette in evidenza l'enorme quantità di rifiuti che si trova lungo le vie della città.?Questa volta a segnalare l'assurdo stato di degrado in cui versano le nostre Strade sono stati i cittadini di Via Angrisani, via Calabritto e via Galdieri in pieno centro a Pastena, a pochi metri dalla piazzetta. I residenti fanno sapere che più volte è stata segnalata la mancanza dell'operatore ecologico, ma ogni volta la loro richiesta non ha sortito nessun tipo di effetto e le tre Strade prima citate continuano ad essere invase dai rifiuti e dagli escrementi dei cani.

