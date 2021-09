Storie Italiane, lo zio di Sama Abbas rifiuta l'estradizione. L'inviata: 'Atteggiamento sospetto, ha detto solo che non ci sono prove' (Di giovedì 30 settembre 2021) Storie Italiane torna sul caso di Saman Abbas. Nel salotto di Rai Uno, guidato da Eleonora Daniele, con l'inviata si parla dell'udienza tenutasi a Parigi per l'estradizione dello zio della ragazza , ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021)torna sul caso di. Nel salotto di Rai Uno, guidato da Eleonora Daniele, con l'si parla dell'udienza tenutasi a Parigi per l'dello zio della ragazza , ...

Advertising

storie_italiane : “Picchiavano i nostri bambini, ora le maestre tornano in asilo” lo sfogo di una madre a #storieitaliane ????????… - storie_italiane : Delitto Ziliani, esiste un quarto complice? E la persona che ha inviato la mail anonima? ?? - Franci_Baglioni : @storie_italiane NN DITE CHE I GENITORI DI LUI ( il fidanzato)SONO PLAGIATI, perché hanno un cervello è una persona… - SpecialeEmilio : @storie_italiane @eleonoradaniele Non capisco perché non lasciate fare il lavoro a chi di dovere non capisco perché… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @MLicordari @DodoLucarelli e tutti gli inviati per la… -