Star in the Star terza puntata: anticipazioni 30 settembre 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) Star IN THE Star SECONDA puntata. Torna stasera in tv giovedì 30 settembre 2021 su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale.A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)IN THESECONDA. Torna stasera in tv giovedì 30su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte lee gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Dopo l’eliminazione nella scorsadi Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale.A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della ...

