Star in the star streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la terza puntata di star in the star, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. dove vedere la terza puntata di star in the star in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda stasera ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda ladiin the, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ognidieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo.ladiin theintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda stasera ...

Advertising

The_EuropeanGuy : RT @EnzoMas48: Ma si può star dietro a greta?Dopo tanti studi sui gas inquinanti ,sui mezzi,abitazioni e fabbriche che li emettono, arriva… - MontiFrancy82 : Giovedì 30 settembre in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con #Starinthestar - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 terzo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi https://t.… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 terzo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi https://t.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 terzo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi… -