Star in the Star, chiusura anticipata: quante puntate? La data della prossima puntata e della finale (Di giovedì 30 settembre 2021) L’audience sperata per Star in the Star non sta rispettando le aspettative; in molti, a fronte di ciò, pensavano in una chiusura anticipata del programma ma sembra non essere così. Fonti della Mediaset, vicine a Fanpage, hanno dichiarato che nonostante il clima sia un po’ di sconfitta al momento le puntate confermate sono sempre le stesse. Star in the Star: finale, semi finale, maschere, Ilary Blasi Parliamo di cinque episodi confermate, con la semifinale prevista per il 7 ottobre e la finale invece per il 14 ottobre. Giorno in cui si sveleranno anche le identità che si nascondono dietro le maschere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) L’audience sperata perin thenon sta rispettando le aspettative; in molti, a fronte di ciò, pensavano in unadel programma ma sembra non essere così. FontiMediaset, vicine a Fanpage, hanno dichiarato che nonostante il clima sia un po’ di sconfitta al momento leconfermate sono sempre le stesse.in the, semi, maschere, Ilary Blasi Parliamo di cinque episodi confermate, con la semiprevista per il 7 ottobre e lainvece per il 14 ottobre. Giorno in cui si sveleranno anche le identità che si nascondono dietro le maschere ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 30 settembre in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con Star in the star - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI: STAR IN THE STAR? NON CI PENSO. L'ADDIO DI TODARO? UNA STRA-PIETRA SOPRA - 95_addicted : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI: STAR IN THE STAR? NON CI PENSO. L'ADDIO DI TODARO? UNA STRA-PIETRA SOPRA - CorriereCitta : #StarInTheStar , chiusura anticipata: quante puntate? La data della prossima puntata e della finale - bubinoblog : MILLY CARLUCCI: STAR IN THE STAR? NON CI PENSO. L'ADDIO DI TODARO? UNA STRA-PIETRA SOPRA -