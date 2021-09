Star in the Star chiuderà in anticipo? “Clima teso a Mediaset”: Ilary Blasi ridimensionata, cosa succede (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera torna su Canale 5, con la sua terza puntata, la trasmissione Star in the Star, condotta da Ilary Blasi. Nei giorni scorsi si era parlato di una notizia imminente anche alla luce degli ascolti disastrosi dei primi due appuntamenti. A quanto pare però non sarà così e quella di stasera non sarà l’ultima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera torna su Canale 5, con la sua terza puntata, la trasmissionein the, condotta da. Nei giorni scorsi si era parlato di una notizia imminente anche alla luce degli ascolti disastrosi dei primi due appuntamenti. A quanto pare però non sarà così e quella di stasera non sarà l’ultima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

BITCHYFit : Star in the Star, dietrofront: nessuna chiusura per flop, Ilary Blasi procede senza intoppi - blogtivvu : #StarintheStar chiuderà in anticipo? “Clima teso a Mediaset”: Ilary Blasi ridimensionata, cosa succede - zazoomblog : Star in the star la ‘vendetta’ di Fabrizio Corona su Ilary Blasi: cosa ha fatto sui social - #‘vendetta’ #Fabrizio… - ClashOfClansAl6 : Hey Clashers! Nuovo Post su Clash of Clans All Star news clashofclansallstarnews 'Hey clashers! ?? È uscita la sk… - novasocialnews : Terzo appuntamento con Ilary Blasi e 'Star in the Star' Prosegue su Canale 5 il percorso degli 8 concorrenti per ag… -