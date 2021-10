Star in the Star chiude in anticipo, alla quinta puntata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Star in the Star, cast E così, Star in The Star chiuderà in anticipo. Di ben due puntate. Quella in onda la settimana prossima, infatti, sarà già la semifinale dello show di Canale5 sulle identità nascoste, a differenza di quanto programmato inizialmente. Ad annunciarlo è stato la stessa Ilary Blasi a conclusione del terzo appuntamento, tramesso ieri. La decisione, inesorabile, arriva dopo settimane burrascose e di ascolti bassi che hanno caratterizzato lo spettacolo. Giovedì prossimo, 7 ottobre, andrà dunque in onda la semifinale e la settimana successiva, il 14 ottobre, sarà già il momento della finalissima. E poi, tanti saluti. La chiusura anticipata del programma, che già aleggiava dell’aria, comporterà come ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 ottobre 2021)in the, cast E così,in Therà in. Di ben due puntate. Quella in onda la settimana prossima, infatti, sarà già la semifinale dello show di Canale5 sulle identità nascoste, a differenza di quanto programmato inizialmente. Ad annunciarlo è stato la stessa Ilary Blasi a conclusione del terzo appuntamento, tramesso ieri. La decisione, inesorabile, arriva dopo settimane burrascose e di ascolti bassi che hanno caratterizzato lo spettacolo. Giovedì prossimo, 7 ottobre, andrà dunque in onda la semifinale e la settimana successiva, il 14 ottobre, sarà già il momento della finalissima. E poi, tanti saluti. La chiusura anticipata del programma, che già aleggiava dell’aria, comporterà come ...

