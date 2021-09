Stanno anticipando l’uscita di FIFA 22 in Italia: disponibilità il 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Non sono isolate le segnalazioni da parte di utenti che ce l’hanno fatta ad anticipare l’uscita di FIFA 22 in Italia. Come spesso avviene in queste circostanze, infatti, qualche distributore pare aver rotto il cosiddetto day one, iniziando a distribuire una copia del gioco indipendentemente dal fatto che i clienti siano in possesso di PS4 o PS5. In linea di massima, la pratica non è consentita e, come da tradizione, consigliamo ai nostri lettori di prenotare al più la propria copia, aspettando la giornata di domani. Le ultime sull’uscita di FIFA 22 in Italia con disponibilità dal 30 settembre Questo, senza dimenticare che l’uscita di FIFA 22 in versione digital dovrebbe scattare già a mezzanotte, stando ai vari ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Non sono isolate le segnalazioni da parte di utenti che ce l’hanno fatta ad anticiparedi22 in. Come spesso avviene in queste circostanze, infatti, qualche distributore pare aver rotto il cosiddetto day one, iniziando a distribuire una copia del gioco indipendentemente dal fatto che i clienti siano in possesso di PS4 o PS5. In linea di massima, la pratica non è consentita e, come da tradizione, consigliamo ai nostri lettori di prenotare al più la propria copia, aspettando la giornata di domani. Le ultime suldi22 incondal 30Questo, senza dimenticare chedi22 in versione digital dovrebbe scattare già a mezzanotte, stando ai vari ...

gianluigidellac : @Agenzia_Ansa Greta fu presa per scherzo, così piccola e fragile. Predisse eventi catastrofici che stanno anticip… - ma_bastasu : @ProfCampagna L'Italia è quel paese in cui uno che ha il tampone negativo è sicuramente meno pericoloso di uno col… - milhouse1975 : #ryanair anticipando le decisione del #Governo autorizza i #tamponi salivari rapidi.... L'unico caso in cui rapido… -