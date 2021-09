“Stanno ancora insieme”. Ma quale crisi, la coppia vip (italiana) è più unita che mai (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso non ci sono dubbi e c’è la prova inconfutabile a confermare che sono ancora una coppia. Sui due vip si era detto di tutto e di più, ma ora è stata lei con una storia pubblicata sul social network Instagram a smentire tutte le brutte voci sul loro conto. Non c’è stata dunque alcun allontanamento tra i due fidanzati, che sono più felici che mai. Nello scatto in questione sono intenti a baciarsi in maniera appassionata, quindi non c’è assolutamente modo di pensare che la relazione sia in crisi. Il settimanale ‘Chi’ aveva invece stroncato la loro storia d’amore: “Lui torna single. La relazione è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”. Cosa che però non è stata confermata dai diretti interessati, che già ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso non ci sono dubbi e c’è la prova inconfutabile a confermare che sonouna. Sui due vip si era detto di tutto e di più, ma ora è stata lei con una storia pubblicata sul social network Instagram a smentire tutte le brutte voci sul loro conto. Non c’è stata dunque alcun allontanamento tra i due fidanzati, che sono più felici che mai. Nello scatto in questione sono intenti a baciarsi in maniera appassionata, quindi non c’è assolutamente modo di pensare che la relazione sia in. Il settimanale ‘Chi’ aveva invece stroncato la loro storia d’amore: “Lui torna single. La relazione è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, sperain un bel ritorno di fiamma”. Cosa che però non è stata confermata dai diretti interessati, che già ...

