Stage nazionale di arti marziali a Lignano 1-3 ottobre

(Di giovedì 30 settembre 2021) Circa 500 atleti, 68 fra tecnici e referenti arbitrali, 14 discipline: jujitsu sportivo, jujitsu tradizionale, savate, hashita, karate -tutti gli stili-, kyusho, kick boxing, ninjitsu, kung fu wushu, yoseikan budo, tang soo do, taekwondo, jeet kune do, kraw maga, tauiuan, close combat, grappling, wako ryu jujitsu. Sono questi i numeri dello “di” targato Csen – Centro Sportivo Educativo– che sarà ospitato al palazzetto dello Sport ‘Efa Village Bella Italia’ diSabbiadoro (viale Centrale 29) i prossimi 1, 2 e 3e che gode del patrocinio della presidenza del Consiglio regionale Fvg, del Comune diSabbiadoro e di Turismo Fvg. Tre intense giornate di lavoro per i partecipanti che potranno ...