Ssn piace a 7 italiani su 10 | “Fiducia è la base per un’era post-Covid”

Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) – Innovazione, prevenzione e assistenza di prossimità sono le parole chiave che descrivono l'impegno delle istituzioni, del mondo scientifico e del settore industriale per entrare in una stagione post-Covid, lasciarsi alle spalle l'emergenza e innescare un cambiamento che porti a nuovi modelli di finanziamento e gestione del sistema sanitario. E il punto di partenza è il capitale di Fiducia che il nostro Servizio sanitario nazionale è riuscito a consolidare durante la pandemia. Fiducia che, secondo un'indagine Ipsos, nutrono nella sanità 'tricolore' 7 italiani su 10. Se n'è parlato durante l'edizione 2021 dell"Inventing for Life Health Summit', evento organizzato da Msd Italia, che ha coinvolto rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e ...

